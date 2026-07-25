Piala Presiden 2026: DPMM FC vs Tampines Rovers Buka Persaingan, Duel Sarat Ambisi

jpnn.com - Persaingan Grup A Piala Presiden 2026 akan dimulai lewat duel DPMM FC (Brunei Darussalam) melawan Tampines Rovers FC (Singapura).

Pertandingan pembuka grup itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertemuan dua klub papan atas Asia Tenggara ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang sengit.

Selain sama-sama memanfaatkan turnamen sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi domestik, kedua tim juga datang dengan target mengamankan kemenangan pada laga perdana.

Pelatih Tampines Rovers Nazri Nasir mengatakan timnya baru memulai persiapan musim sejak awal Juli. Karena itu, fokus utama mereka saat ini adalah meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membangun identitas permainan.

"Kami baru memulai pramusim sejak awal Juli. Fokus utama kami adalah meningkatkan kebugaran pemain sekaligus menanamkan gaya bermain yang kami inginkan. Kami menghormati lawan, tetapi fokus kami tetap pada perkembangan tim sendiri," kata Nazri di Bandung.

Meski berstatus turnamen pramusim, Nazri menegaskan setiap pertandingan tetap memiliki arti penting bagi timnya

"Semua tim datang dengan misi untuk menang. Kami juga ingin menang, tetapi yang terpenting adalah menunjukkan gaya bermain kami kepada para pencinta sepak bola," ujarnya.