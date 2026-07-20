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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Debut Mariano Peralta Bersama Persib?

Senin, 20 Juli 2026 – 12:46 WIB
Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Debut Mariano Peralta Bersama Persib? - JPNN.COM
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung baru saja mengumumkan perekrutan pemain baru untuk kompetisi musim 2026/2027. Nama yang dimaksud ialah Mariano Peralta, MVP Super League yang sudah digembar-gemborkan sejak awal bursa transfer dibuka.

Penggawa asal Argentina yang musim lalu meraih gelar pemain terbaik itu resmi memperkuat Persib selama dua musim. Kehadirannya diyakini mampu menambah daya gedor Maung Bandung di lini serang.

Musim lalu, Peralta sukses mencetak 20 gol dan 14 asis. Meski gagal mengantarkan Borneo FC meraih gelar juara, kontribusi pemain berusia 28 tahun itu tetap patut diperhitungkan.

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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar mengatakan pengumuman Peralta sebagai pemain baru Persib tidak hanya menggembirakan dirinya, tetapi juga seluruh Bobotoh di Indonesia.

Maung Bandung akhirnya berhasil memboyong pemain yang sebelumnya juga dikaitkan dengan rivalnya, Persija Jakarta.

"Ini sangat menggembirakan. Ini berita besar ya daripada berita-berita yang sebelumnya. Alhamdulillah Peralta sudah masuk dengan Persib, sudah resmi," kata Umuh di Bandung, Senin (20/7/2026).

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Saat ini, Peralta dikabarkan masih berada di negaranya. Pemain tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada pekan ini dan akan langsung menjalani sesi latihan bersama tim.

Umuh juga memastikan Peralta akan menjalani debutnya bersama Persib pada turnamen pramusim Piala Presiden yang dimulai Sabtu (25/7).

Mariano Peralta diprediksi akan menjalani debutnya di Piala Presiden, setelah resmi berseragam Persib Bandung.

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TAGS   Mariano Peralta  Persib  Mariano Peralta Persib  Persib Bandung  Bursa Transfer  Piala Presiden 2026 
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