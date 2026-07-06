Piala Presiden 2026 Jadi Awal Shin Tae Yong Membangun Fondasi Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta antusias menyambut penyelenggaraan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/27.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko menilai ajang tersebut menjadi turnamen pramusim yang penting sebelum tim tampil di kompetisi resmi.

"Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan kami menghadapi kompetisi musim 2026/27."

"Fokus utama kami ialah meningkatkan performa tim, membangun chemistry antarpemain, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum musim baru dimulai," ujar Ardhi.

Pada Piala Presiden 2026, Persija yang kini ditangani Shin Tae Yong tergabung di Grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan wakil Thailand, Port FC.

Turnamen pramusim tersebut dijadwalkan bergulir pada Sabtu (25/7) di Bandung. Laga pembuka akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC.

Piala Presiden 2026 juga menyediakan total hadiah sebesar Rp 6 miliar sehingga persaingan antarpeserta diprediksi berlangsung sengit.

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