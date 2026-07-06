Piala Presiden 2026 Jadi Kesempatan Zahaby Gholy Mencuri Hati Shin Tae Yong

jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Zahaby Gholy sudah tidak sabar kembali tampil pada ajang Piala Presiden 2026.

Tercatat, kali terakhir pesepak bola kelahiran 5 Desember 2008 itu tampil di turnamen pramusim tersebut terjadi pada edisi 2024.

Pada kesempatan itu, Zahaby Gholy belum mampu membawa Macan Kemayoran meraih hasil maksimal. Persija harus puas finis di peringkat keempat setelah kalah 0-1 dari Persis Solo.

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"Saya senang bisa mendapat kesempatan mewakili Persija di Piala Presiden 2026."

"Turnamen ini menjadi momen yang baik bagi kami untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru," ujar pemain asal Bekasi itu.

Zahaby Gholy makin termotivasi karena pada edisi kali ini Persija ditangani mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

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Juru taktik asal Korea itu dikenal berani memberikan kesempatan kepada pemain muda. Karena itu, Gholy berharap mampu mencuri perhatian agar masuk dalam skuad Persija untuk Super League 2026/27.

"Fokus kami ialah mengikuti arahan pelatih, bekerja keras di setiap latihan, dan memberikan performa terbaik setiap kali mendapat kesempatan bermain," ungkap pemilik 23 caps di Timnas Indonesia U-17 itu.