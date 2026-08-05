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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Presiden 2026: Pergantian Hingga 12 Kali untuk Mengurangi Resiko Cedera

Kamis, 06 Agustus 2026 – 01:01 WIB
Piala Presiden 2026: Pergantian Hingga 12 Kali untuk Mengurangi Resiko Cedera - JPNN.COM
Pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 yang diselenggarakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8). Foto: Dokumentasi Piala Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Piala Presiden 2026 memberikan kebebasan kepada para pelatih untuk melakukan eksperimen.

Wakil Ketua Pelaksana Piala Presiden 2026 Risha Adi Widjaja buka suara perihal kekhawatiran para pelatih terhadap risiko cedera pemain akibat jadwal turnamen yang padat.

Sejak awal pihaknya sudah melakukan sosialisasi untuk memberikan fleksibilitas maksimal kepada setiap klub untuk melakukan rotasi pemain.

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Hal tersebut dilakukan menjaga kesehatan dan memberikan kesempatan bermain bagi seluruh skuad.

“Kami memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap pelatih untuk melakukan rotasi pemain sesuai kebutuhan mereka," ujar Risha.

Pada ajang Piala Presiden 2026 tercatat masing-masing tim diperbolehkan melakukan pergantian pemain hingga 12 pemain.

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Risha menyebut fleksibilitas pergantian pemain ini telah disosialisasikan secara transparan kepada semua pihak yang terlibat dalam Match Coordination Meeting (MCM) yang dihadiri oleh manajer dan pelatih setiap tim peserta.

“Setiap manajer tim sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai regulasi ini. Tidak ada yang tersembunyi atau mengejutkan,” katanya.

Panitia Piala Presiden 2026 sejak awal memberikan fleksibilitas dengan membebaskan pergantian pemain mencapai 12 pemain.

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TAGS   Piala Presiden 2026  Piala Presiden  Persib Bandung vs Persebaya  Persija vs Arema 
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