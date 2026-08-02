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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Presiden 2026: Persebaya Juara Grup B, Tavares Pastikan Bajul Ijo Terus Berbenah

Minggu, 02 Agustus 2026 – 12:50 WIB
Piala Presiden 2026: Persebaya Juara Grup B, Tavares Pastikan Bajul Ijo Terus Berbenah - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kanan) memberikan instruksi kepada pemainnya Ramadhan Sananta (kiri) saat pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (1/8/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya menjadi pemuncak Grup B Piala Presiden 2026.

Kepastian itu setelah Bajul Ijo mengalahkan Port FC 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8) malam.

Namun, capaian ini tidak membuat Pelatih Persebaya Bernardo Tavares puas. 

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Dia menegaskan bahwa skuad Bajul Ijo masih perlu melakukan banyak evaluasi.

"Ini masih pramusim. Tentu masih banyak hal yang harus kami lakukan dan kami ubah jika ingin menjadi tim yang lebih baik," kata Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Menurut pelatih asal Portugal itu, aspek yang harus dibenahi ialah kualitas penguasaan bola dan pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan.

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Tavares mencontohkan saat unggul 2-1 dan menghadapi lawan yang bermain 10 orang, Persebaya seharusnya mampu mengendalikan pertandingan, serta menciptakan lebih banyak peluang.

"Kalau umpan kami lebih akurat dan pengambilan keputusan lebih baik, kami bisa mencetak gol ketiga atau keempat," ucapnya.

Bernardo Tavares mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi meski Persebaya Surabaya menjadi juara Grup B Piala Presiden 2026.

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TAGS   Piala Presiden 2026  Persebaya  Bernardo Tavares  Bajul Ijo  Persebaya Surabaya 
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