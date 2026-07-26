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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Presiden 2026: Persebaya Vs Persija Malam Ini Bakal Dahsyat

Minggu, 26 Juli 2026 – 11:07 WIB
Piala Presiden 2026: Persebaya Vs Persija Malam Ini Bakal Dahsyat - JPNN.COM
Perwakilan Persija saat jumpa pers Piala Presiden 2026 Shin Tae-yong dan Witan Sulaeman. Foto: persija

jpnn.com - SURABAYA - Laga Persebaya vs Persija pada Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) malam menjanjikan pertarungan dahsyat.

Itu lantaran kedua tim punya banyak bintang dan sama-sama sedang membangun tim untuk musim baru Super League.

Persija khususnya, malah punya pelatih baru, yakni Shin Tae-yong.

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STY dan juga Pelatih Persebaya Bernardo Tavares sudah sama-sama menyebut tim mereka belum 100 persen. Itu gak bohong. Ya, memang belum siap untuk berkompetisi.

Piala Presiden 2026, seperti biasa, merupakan turnamen pramusim, kesempatan para pelatih mengukur kesiapan.

Shin Tae-yong mengatakan bahwa selain tetap membawa kebanggaan bagi klub, perjuangan anak asuhnya di ajang pramusim ini juga harus terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan.

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“Jangan sampai cedera. Kami harus sangat berhati-hati agar terhindar dari cedera. Karena kami ikut serta dalam turnamen ini, tentu tujuannya adalah mendapatkan hasil yang baik,” ujar Shin Tae-yong.

Buat para pemain, ajang pramusim bisa menjadi panggung pembuktian bahwa dia lah yang pantas masuk kerangka utama tim pilihan pelatih.

Buat para pemain, ajang pramusim seperti Piala Presiden 2026 bisa menjadi panggung pembuktian.

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TAGS   Persebaya vs Persija  Piala Presiden 2026  Shin Tae Yong  Witan Sulaeman 
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