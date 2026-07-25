Piala Presiden 2026 Persebaya vs Persija, Shin Tae Yong: Kami Tetap akan Bekerja Keras

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta akan bertemu Persebaya Surabaya laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/7) malam.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) menyatakan bahwa persiapan skuad Macan Kemayoran belum ideal menjelang laga itu. Namun, dia menegaskan, timnya tetap akan bekerja keras pada laga di Stadion GBT tersebut.

"Persiapan memang tidak terlalu sempurna, tetapi kami tetap akan bekerja keras untuk pertandingan besok," kata Shin Tae Yong saat konferensi pers prapertandingan Piala Presiden 2026 di Surabaya, Sabtu (25/7).

Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa Persija Jakarta semula dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand selama tiga pekan mulai 27 Juli.

Namun, perubahan jadwal membuat program tersebut tertunda sehingga tim belum menetapkan target khusus di Piala Presiden 2026.

Meski demikian, Shin memastikan seluruh pemain dan staf pelatih tetap bersikap profesional, serta berusaha membawa Persija meraih hasil terbaik sepanjang turnamen.

"Tentu kami ingin membawa prestasi yang baik, tetapi sejauh mana pencapaiannya belum bisa saya pastikan," ungkap Shin Tae Yong.

Menanggapi kemungkinan memainkan dua pemain Asia, Han Chang-woo dan Ki-Ohe Yoshino, saat menghadapi Persebaya, Shin memastikan keduanya tidak akan turun sebagai starter.