Piala Presiden 2026 Persebaya Vs Persija: Warning dari Ernando

jpnn.com - SURABAYA - Pria di Bawah Mistar Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi bak mengirim pesan psywar atau perang urat saraf buat Persija Jakarta -tim yang akan dihadapi Persebaya pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) malam WIB.

Ernando memandang laga menghadapi Persija Jakarta sebagai momentum penting untuk makin menyatukan kekuatan Green Force.

Menurutnya, di tengah proses pembentukan skuad dengan banyak wajah baru, pertandingan kompetitif dinilai menjadi cara terbaik untuk membangun chemistry sekaligus memperkuat pemahaman antarpemain di lapangan.

Selain menjadi awal perjalanan Bajol Ijo di turnamen pramusim tersebut, pertandingan melawan Persija juga menjadi kesempatan bagi tim untuk mengukur perkembangan setelah menjalani rangkaian latihan sejak awal masa persiapan.

Ernando menilai Piala Presiden memiliki peran penting dalam proses pembentukan tim.

"Turnamen ini menjadi momentum penting untuk menyatukan tim. Kami memiliki banyak pemain baru, sehingga masih ada proses membangun kekompakan, menyamakan visi, dan memahami karakter satu sama lain. Karena itu, setiap pertandingan di Piala Presiden akan kami manfaatkan sebaik mungkin," ujar Ernando di halaman Persebaya.

Kiper berusia 24 tahun itu menambahkan, Persebaya saat ini masih berada dalam fase pengembangan.

Aktivitas klub di bursa transfer yang mendatangkan sejumlah pemain baru membuat seluruh elemen tim masih terus beradaptasi dengan sistem permainan, filosofi pelatih, dan karakter masing-masing pemain.