Piala Presiden 2026: Persib Bandung Tak Berani Remehkan Tampines Rovers

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Tampines Rovers pada laga penentuan juara Grup A Piala Presiden 2026.

Meski sudah mengamankan satu tempat di semifinal, tim asuhan Igor Tolic itu tetap memburu kemenangan demi memastikan diri finis sebagai juara grup.

Menjelang pertandingan, Persib menjalani persiapan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Sehari sebelumnya, Uilliam Barros dan kawan-kawan berlatih taktik di bawah arahan Igor Tolic bersama asistennya, Zlatko Runje.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan timnya sudah memiliki gambaran untuk menghadapi Tampines Rovers. Setelah menjalani masa pemulihan sehari usai laga terakhir, para pemain kini mulai mematangkan strategi.

"Hari ini (kemarin) sedikit mengasah taktik, ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines, dan mari kita lihat siapa yang akan siap untuk besok (hari ini)," kata Igor di Bandung, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga: Peralta Ikut Latihan Persib Untuk Laga Piala Presiden 2026

Menurut Igor, Tampines Rovers merupakan tim yang memiliki organisasi permainan yang baik. Mereka disiplin dan mampu membangun serangan dengan rapi dari lini belakang hingga depan.

"Mereka tim yang bagus dan mampu bermain bola secara terstruktur. Mereka ingin membangun serangan dari lini ke lini, mereka tahu apa yang harus dilakukan," tuturnya.