Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Piala Presiden 2026: Persib Bandung Tak Berani Remehkan Tampines Rovers

Jumat, 31 Juli 2026 – 12:48 WIB
Piala Presiden 2026: Persib Bandung Tak Berani Remehkan Tampines Rovers - JPNN.COM
Pelatih Persib Igor Tolic (kanan). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Tampines Rovers pada laga penentuan juara Grup A Piala Presiden 2026.

Meski sudah mengamankan satu tempat di semifinal, tim asuhan Igor Tolic itu tetap memburu kemenangan demi memastikan diri finis sebagai juara grup.

Menjelang pertandingan, Persib menjalani persiapan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Baca Juga:

Sehari sebelumnya, Uilliam Barros dan kawan-kawan berlatih taktik di bawah arahan Igor Tolic bersama asistennya, Zlatko Runje.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan timnya sudah memiliki gambaran untuk menghadapi Tampines Rovers. Setelah menjalani masa pemulihan sehari usai laga terakhir, para pemain kini mulai mematangkan strategi.

"Hari ini (kemarin) sedikit mengasah taktik, ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines, dan mari kita lihat siapa yang akan siap untuk besok (hari ini)," kata Igor di Bandung, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

Menurut Igor, Tampines Rovers merupakan tim yang memiliki organisasi permainan yang baik. Mereka disiplin dan mampu membangun serangan dengan rapi dari lini belakang hingga depan.

"Mereka tim yang bagus dan mampu bermain bola secara terstruktur. Mereka ingin membangun serangan dari lini ke lini, mereka tahu apa yang harus dilakukan," tuturnya.

Pelatih Persib Igor Tolic mewaspadai ancaman Tampines Rovers yang dikenal sebagai tim yang terstruktur dan disiplin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Piala Presiden 2026  Tampines Rovers  Piala Presiden 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp