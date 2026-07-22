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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Presiden 2026: Persib Bidik Hasil Maksimal Sekaligus Mematangkan Pemain Muda

Rabu, 22 Juli 2026 – 08:55 WIB
Piala Presiden 2026: Persib Bidik Hasil Maksimal Sekaligus Mematangkan Pemain Muda - JPNN.COM
Pelatih Persib, Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung tak sekadar memburu kemenangan di Piala Presiden 2026. Maung Bandung juga menjadikan turnamen pramusim itu untuk membangun kekuatan tim, sekaligus menguji kualitas para pemain muda sebelum mengarungi kompetisi resmi.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan bahwa seluruh pemain yang dibawa ke Piala Presiden 2026 berpeluang mendapatkan menit bermain. Padatnya jadwal pertandingan membuat rotasi menjadi bagian dari strategi utama tim.

Persib akan mengawali perjuangannya dengan menghadapi Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7/2026). 

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Setelah itu, Marc Klok dan kawan-kawan dijadwalkan melawan DPMM pada 28 Juli, sebelum menutup fase grup menghadapi Tampines Rovers 31 Juli. 

Tiga pertandingan dalam rentang waktu kurang dari sepekan membuat Igor tidak ingin memaksakan pemain yang sama tampil penuh di setiap laga.

Igor Tolic mengatakan bahwa pembagian menit bermain menjadi solusi terbaik untuk menjaga kondisi fisik skuad.

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"Kami tidak bisa menurunkan tim yang sama untuk bermain setiap tiga hari sekali. Kami bisa saja melakukan itu, mungkin nanti pada bulan September," ujar Igor.

Dia menjelaskan bahwa ada pemain yang kemungkinan hanya tampil 45 menit, 60 menit, sementara sebagian lainnya bisa bermain penuh sesuai kebutuhan tim.  Oleh karena itu, rotasi akan diterapkan secara maksimal sepanjang turnamen.

Piala Presiden 2026, Persib Bandung bidik hasil maksimal sekaligus mematangkan pemain muda.

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TAGS   Piala Presiden 2026  Persib Bandung  Igor Tolic  Pemain Muda  Super League 
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