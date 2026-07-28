Piala Presiden 2026: Persib Melaju ke Semifinal, Igor Tolic Puji Keberanian Pemain Muda

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mengamankan satu tiket semifinal Piala Presiden 2026.

Persib mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan di fase Grup A turnamen pramusim itu.

Setelah membungkam Arema FC 1-0, Persib menundukkan DPMM FC dengan skor yang sama pada Selasa (28/7) malam. Satu-satunya gol dicetak oleh pemain anyar, Balsa Sekulic.

Meski demikian, Maung Bandung masih harus menuntaskan satu lagi laga untuk menentukan status sebagai juara grup atau runner-up.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai pertandingan kedua di awal musim lebih banyak ditentukan oleh kondisi fisik para pemain dibandingkan aspek taktik. Menurut dia, jadwal padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan.

"Pada pertandingan-pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu, Anda bisa melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Terlihat para pemain mulai merasakan kelelahan pada laga kedua," kata Igor seusai pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam.

Saat Persib menghadapi DPMM FC, pelatih asal Kroasia itu melakukan rotasi hampir di seluruh lini. Keputusan tersebut membuahkan hasil, karena para pemain yang sebelumnya minim menit bermain mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang meyakinkan.

"Meski kami melakukan banyak pergantian pemain dan menurunkan beberapa pemain yang tidak banyak bermain pada pertandingan pertama, mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan sangat baik," ujarnya.