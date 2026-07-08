Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Presiden 2026, Persib Tak Pasang Target Tinggi

Rabu, 08 Juli 2026 – 11:50 WIB
Piala Presiden 2026, Persib Tak Pasang Target Tinggi - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung tidak memasang target tinggi pada perhelatan Piala Presiden 2026 yang akan digelar 25 Juli hingga 7 Agustus 2026.

Pelatih Kepala Persib Bandund Igor Tolic memilih memanfaatkan turnamen pramusim itu sebagai ajang mematangkan tim, sebelum menghadapi jadwal padat kompetisi musim 2026/2027.

Bagi Igor, Piala Presiden lebih penting dijadikan sebagai sarana membangun kebugaran tim dan mempercepat proses adaptasi para pemain anyar sebelum memasuki kompetisi sesungguhnya.

Baca Juga:

"Kami juga tidak memasang target khusus di Piala Presiden,” katanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/7).

“Turnamen ini akan kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan fisik sekaligus adaptasi pemain baru terhadap klub, Bobotoh, dan atmosfer sepak bola Bandung. Target utama kami adalah siap menghadapi ACL Two dan kompetisi lainnya," tambahnya.

Menurut Igor, sejak awal Persib telah berkomunikasi dengan panitia agar jadwal turnamen Piala Presiden bisa memberi ruang yang cukup bagi timnya untuk mempersiapkan diri.

Baca Juga:

"Semua kompetisi yang diikuti Persib saling berkaitan. Kami meminta kepada panitia Piala Presiden agar jadwal turnamen sedikit diundur sehingga tidak perlu dekat dengan awal persiapan musim,” katanya.

“Kami juga meminta agar jarak antar pertandingan minimal tiga hari dan syukurnya permintaan tersebut dipenuhi," tambahnya.

Persib Bandung menegaskan tidak memasang target tinggi pada perhelatan Piala Presiden 2026. Begini penjelasan Igor Tolic.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Presiden 2026  Persib Bandung  Igor Tolic  Persib  Bobotoh 
BERITA PIALA PRESIDEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp