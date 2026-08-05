Piala Presiden 2026: Persija Kalah dari Persib, Shin Tae Yong Dapat Satu Jawaban Penting

Rabu, 05 Agustus 2026 – 06:31 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta gagal mengamankan tempat di final Piala Presiden 2026 setelah takluk dari Persib Bandung.

Duel Persib vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026), berakhir dengan skor 2-1.

Maung Bandung mengamankan kemenangan berkat gol-gol dari Uilliam Barros dan penalti Balsa Sekulic.

Persija hanya mampu mencetak gol satu hiburan melalui Kwon Chang-hoon.

Kekalahan Bukan Sepenuhnya Kabar Buruk

Meski gagal meraih hasil positif, Pelatih Persija Shin Tae Yong menilai kekalahan tersebut bukan sepenuhnya kabar buruk.

Juru taktik asal Korea itu melihat perkembangan yang menjanjikan dari para pemain pengganti. Menurutnya, penampilan mereka menjadi sinyal bahwa kedalaman skuad Persija mulai terbentuk.

"Saya mengucapkan selamat kepada Persib. Kedua tim sudah bekerja keras sepanjang pertandingan," ucap mantan nakhoda Timnas Indonesia itu.

Tetap Kecewa dengan Hasil Akhir

Di balik apresiasi terhadap performa tim, Shin Tae Yong mengaku tetap kecewa karena Persija datang ke semifinal dengan target meraih kemenangan.