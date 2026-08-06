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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Presiden 2026 Persija Vs Arema FC: Ini Demi Kehormatan

Kamis, 06 Agustus 2026 – 09:10 WIB
Piala Presiden 2026 Persija Vs Arema FC: Ini Demi Kehormatan - JPNN.COM
Juru Taktik Arema FC Marcos Santos. Foto: aremafc

jpnn.com - BALI - Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan laga timnya melawan Persija Jakarta dalam perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026, di Gianyar, Bali, Kamis (6/8) sore WIB menjadi kesempatan buat para pemainnya kembali membuktikan diri.

"Saya yakin suporter kami bisa melihat timnya berkomitmen, tim yang terus menunjukkan perkembangan nyata dari pertandingan pertama hingga saat ini," ujar Marcos Santos di halaman Arema FC.

"Arema FC telah mengambil langkah besar untuk kembali menjadi tim besar yang bertarung memperebutkan hal-hal besar di musim ini," imbuhnya. 

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Menurut Marcos, duel melawan Persija akan tetap menarik buat tim dan juga penonton.

Dia menegaskan timnya butuh kemenangan melawan Persija demi kehormatan tim.

"Target kami tentu saja untuk meraih kemenangan. Kami harus menghormati jersei Arema dan para pendukung. Kami akan melakukan segalanya untuk mengamankan posisi ketiga," ujarnya.

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Sementara itu, gelandang Arema FC Matheus Blade menilai timnya terus berkembang selama pramusim.

"Kami harus percaya diri dan optimistis menghadapi kompetisi (Super League) yang akan datang," ujarnya. (aremafc/jpnn)

Arema FC telah mengambil langkah besar untuk kembali menjadi tim besar yang bertarung memperebutkan hal-hal besar.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Persija vs Arema FC  Arema FC  Piala Presiden 2026  Marcos Santos 
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