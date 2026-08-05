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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Piala Presiden 2026 Persija vs Arema: Shin Tae Yong Belum Puas, Ada yang Masih Kurang

Rabu, 05 Agustus 2026 – 21:08 WIB
Piala Presiden 2026 Persija vs Arema: Shin Tae Yong Belum Puas, Ada yang Masih Kurang - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta akan menghadapi Arema FC dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Arema akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (5/8/2026).

Menjelang laga tersebut, Pelatih Persija Shin Tae Yong mengaku perkembangan timnya belum sesuai harapan.

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Persija Masih Jauh dari Kondisi Ideal

Eks nakhoda Timnas Indonesia itu menilai para pemain masih membutuhkan waktu untuk mencapai performa optimal, baik dari sisi permainan maupun kebugaran.

"Kalau melihat kondisi sekarang, saya rasa tim inti kami, termasuk aspek fisiknya, baru berada di kisaran 30 sampai 40 persen. Masih banyak yang harus kami tingkatkan," ucapnya.

Karena itu, setiap pertandingan pramusim dimanfaatkan sebagai bagian dari proses membangun fondasi tim.

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Fokus Menuju Super League

Shin Tae Yong menegaskan pekerjaan rumah Persija masih cukup banyak. Dia berharap perkembangan tim mulai terlihat ketika kompetisi resmi bergulir pada September mendatang.

"Kami masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi. Target kami sekarang ialah memastikan tim terus berkembang hingga pertandingan pertama Super League nanti," tegasnya.

Shin Tae Yong mengaku belum puas dengan kondisi Persija jelang melawan Arema FC. Apa yang sebenarnya masih kurang?

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TAGS   Persija  Shin Tae Yong  Arema  Piala Presiden 2026  Persija vs Arema 
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