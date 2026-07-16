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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Presiden 2026 Segera Bergulir, Ini Jadwal Lengkapnya

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:34 WIB
Piala Presiden 2026 Segera Bergulir, Ini Jadwal Lengkapnya - JPNN.COM
Logo Piala Presiden 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Turnamen Piala Presiden 2026 akan segera dimulai pada Sabtu (25/7/2026).

Sebanyak delapan tim bakal bertanding dalam laga pramusim menjelang Super League 2026/27.

Tahun ini, panpel menunjuk dua kota yang akan jadi tuan rumah Piala Presiden, yakni Bandung dan Surabaya.

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Di Bandung, pertandingan akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, karena Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang tengah dalam perbaikan rumput, dan Surabaya dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Hal menarik dari turnamen pramusim tahun ini, ada dua tim dari luar negeri ikut serta. Dua tim itu yakni DPMM FC dari Brunei Darussalam dan Tampines Rovers asal Singapura. Port FC, juara Piala Presiden musim lalu kembali bergabung dan bisa jadi ancaman untuk klub-klub lainnya.

Peserta Piala Presiden 2026 akan terbagi ke dalam dua grup. Masing-masing terdiri dari empat klub dan akan bertanding untuk memperebutkan piala bergilir itu.

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Grup A terdiri dari DPMM FC, Tampines Rovers FC, Persib Bandung, dan Arema FC. Grup B, PSMS Medan, Port FC, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta.

"Piala Presiden akan dimulai tanggal 25 Juli ya, di Bandung antara Persib melawan Arema," kata Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden, Maruarar Sirait di Bandung, Rabu (15/7/2026).

Piala Presiden Elite 2026 bergulir mulai 25 Juli 2026 di Bandung dan Surabaya. Persib vs Arema jadi laga pembuka. Berikut jadwal lengkapnya.

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