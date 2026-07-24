Piala Presiden 2026: Shin Tae-yong Fokus Lindungi Pemain Persija Jakarta dari Cedera

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong akan melakukan rotasi pemain selama Piala Presiden 2026.

Juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai turnamen pramusim menjadi momen penting untuk memastikan seluruh pemain terhindar dari cedera.

Karena itu, pelatih asal Korea tersebut akan berhati-hati dalam menentukan komposisi pemain meski membawa skuad terbaik yang tersedia.

"Turnamen ini memang sangat penting sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi."

"Namun karena kondisi pemain belum sepenuhnya pulih setelah masa libur, kami harus berhati-hati agar tidak terjadi cedera,” ujar pria berakronim STY itu.

Persija Jakarta diperkirakan tampil dengan kekuatan terbaik minus pemain-pemain yang masih membela Timnas Indonesia.

Sejauh ini, sejumlah rekrutan anyar seperti Victor Dethan, Aqil Savik, dan Pratama Arhan sudah berlatih bersama tim.

Persija juga diperkuat deretan pemain asing, yakni Stjepan Loncar (Bosnia), Denis Kolinger (Kroasia), Radovan Pankov (Serbia), serta Kwon Chang-hoon (Korea) yang masih menjalani proses adaptasi.