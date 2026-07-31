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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Piala Presiden 2026: Tampines Rovers Siap Menyerang Persib Bandung

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:16 WIB
Piala Presiden 2026: Tampines Rovers Siap Menyerang Persib Bandung - JPNN.COM
Tampines Rovers saat berlaga di Piala Presiden 2026. Foto: Piala Presiden 2026.

jpnn.com - Tampines Rovers FC membawa misi besar saat menghadapi Persib Bandung pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026.

Pertandingan Persib vs Tampines Rovers akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam.

Meski harus tampil di hadapan ribuan suporter Persib, Pelatih Tampines Rovers Nazri Nasir menegaskan timnya tetap memilih tampil menyerang.

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Wakil Singapura itu tidak ingin bermain aman hanya karena menghadapi salah satu klub besar di Indonesia itu.

Menurutnya, pertandingan melawan Persib justru menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim sebelum menghadapi kompetisi yang sesungguhnya.

"Kami datang ke Bandung bukan hanya untuk melengkapi jadwal pertandingan."

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"Kami ingin tetap memainkan sepak bola yang menjadi identitas kami, berani menguasai bola, dan membangun serangan dari lini belakang meski menghadapi tim besar," tegasnya.

Pelatih berusia 54 tahun itu juga mengakui Persib memiliki kualitas tinggi, terlebih bermain di kandang sendiri dengan dukungan suporter yang luar biasa.

Tampines Rovers FC membawa misi besar saat menghadapi Persib Bandung pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026.

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TAGS   Tampines Rovers  Persib  Persib Bandung  Piala Presiden 2026 
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