Piala Presiden 2026: Tampines Rovers Siap Menyerang Persib Bandung

jpnn.com - Tampines Rovers FC membawa misi besar saat menghadapi Persib Bandung pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026.

Pertandingan Persib vs Tampines Rovers akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam.

Meski harus tampil di hadapan ribuan suporter Persib, Pelatih Tampines Rovers Nazri Nasir menegaskan timnya tetap memilih tampil menyerang.

Tampines Rovers tak Mau Main Aman

Wakil Singapura itu tidak ingin bermain aman hanya karena menghadapi salah satu klub besar di Indonesia itu.

Menurutnya, pertandingan melawan Persib justru menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim sebelum menghadapi kompetisi yang sesungguhnya.

"Kami datang ke Bandung bukan hanya untuk melengkapi jadwal pertandingan."

"Kami ingin tetap memainkan sepak bola yang menjadi identitas kami, berani menguasai bola, dan membangun serangan dari lini belakang meski menghadapi tim besar," tegasnya.

Pelatih berusia 54 tahun itu juga mengakui Persib memiliki kualitas tinggi, terlebih bermain di kandang sendiri dengan dukungan suporter yang luar biasa.