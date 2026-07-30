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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Piala Presiden: Persija Berpeluang Hadapi Persib, Shin Tae-yong Pilih Fokus Satu Misi Ini

Kamis, 30 Juli 2026 – 13:10 WIB
Piala Presiden: Persija Berpeluang Hadapi Persib, Shin Tae-yong Pilih Fokus Satu Misi Ini - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong saat memimpin anak asuhannya berlaga pada Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Laga klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di babak semifinal Piala Presiden 2026 masih berpeluang terjadi.

Namun, duel sarat gengsi itu hanya bisa terwujud jika Macan Kemayoran mampu menuntaskan misi berat pada laga terakhir Grup B.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku peluang lolos Persija memang belum sepenuhnya berada di tangan mereka. 

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Untuk itu, ia meminta anak asuhnya berkonsentrasi penuh menghadapi PSMS Medan sambil menunggu hasil pertandingan lain.

"Untuk partai terakhir, tentu kami harus menang dan kami akan berusaha menang. Namun, apakah kami akan lolos ke semifinal atau tidak, itu masih harus dilihat nanti," ujar Shin Tae-yong.

Peluang duel panas Persija kontra Persib baru akan terwujud apabila Macan Kemayoran berhasil merebut posisi runner-up Grup B.

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Jika skenario itu terjadi, Persija akan berhadapan dengan Persib yang tinggal selangkah lagi mengamankan status juara Grup A.

Namun, jalan Persija menuju empat besar tidak mudah. 

Persija Jakarta berpeluang bertemu Persib Bandung di babak semifinal Piala Presiden 2026. Namun pelatih Shin Tae-yong memilih fokus memikirkan cara lolos dulu.

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TAGS   Persija  Persib  Shin Tae Yong  Persija Jakarta  Piala Presiden 
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