Piala Presiden: Persija Berpeluang Hadapi Persib, Shin Tae-yong Pilih Fokus Satu Misi Ini

jpnn.com - Laga klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di babak semifinal Piala Presiden 2026 masih berpeluang terjadi.

Namun, duel sarat gengsi itu hanya bisa terwujud jika Macan Kemayoran mampu menuntaskan misi berat pada laga terakhir Grup B.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku peluang lolos Persija memang belum sepenuhnya berada di tangan mereka.

Untuk itu, ia meminta anak asuhnya berkonsentrasi penuh menghadapi PSMS Medan sambil menunggu hasil pertandingan lain.

"Untuk partai terakhir, tentu kami harus menang dan kami akan berusaha menang. Namun, apakah kami akan lolos ke semifinal atau tidak, itu masih harus dilihat nanti," ujar Shin Tae-yong.

Peluang duel panas Persija kontra Persib baru akan terwujud apabila Macan Kemayoran berhasil merebut posisi runner-up Grup B.

Jika skenario itu terjadi, Persija akan berhadapan dengan Persib yang tinggal selangkah lagi mengamankan status juara Grup A.

Namun, jalan Persija menuju empat besar tidak mudah.