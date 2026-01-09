Piala Super Spanyol: Real Madrid Melaju ke Final Seusai Taklukkan Atletico

Jumat, 09 Januari 2026 – 05:08 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang 2-1 atas Atletico Madrid dalam semifinal Piala Super Spanyol.

El Real berhasil melaju ke babak final Piala Super Spanyol.

Pada pertandingan di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis waktu setempat, Real Madrid meraih kemenangan berkat gol dari Federico Valverde dan Rodrygo, sedangkan Atletico Madrid sempat memperkecil ketertinggalannya melalui Alexander Sorloth, demikian catatan Supercopa de Espana.

Selanjutnya Real Madrid akan menghadapi Barcelona pada partai final Piala Super Spanyol di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (11/1) waktu setempat.

Los Blancos mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu di pertandingan melawan Atletico Madrid.

Mereka mampu unggul cepat pada menit kedua melalui gol tendangan bebas Federico Valverde.

Selanjutnya, Madrid kembali memberikan ancaman ke lini pertahanan melalui upaya yang dilakukan oleh Rodrygo, akan tetapi peluang tersebut dapat dipatahkan kiper Atletico Jan Oblak.

Setelah sempat ditekan, Atletico berbalik keluar memberikan ancaman ke lini pertahanan Madrid, akan tetapi hingga babak pertama usai, skor 1-0 untuk keunggulan Los Blancos tetap bertahan.