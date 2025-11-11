Piano Digital Asal Korea Ini Tawarkan Kualitas Premium Harga Bersahabat

jpnn.com, JAKARTA - Industri alat musik Tanah Air kembali kedatangan pemain baru. Mudis Digital Piano, merek premium asal Korea Selatan, yang telah diakui oleh musisi profesional dan sound engineer di negaranya, resmi meluncur di Jakarta.

Kehadiran produk ini menawarkan pengalaman memainkan piano Grand akustik dengan kualitas tinggi, namun dalam format digital yang lebih ringkas dan terjangkau.

Direktur Mudis Piano, Kim Sung Dae, menuturkan bahwa Indonesia merupakan pasar strategis bagi industri alat musik.

"Kami hadir untuk menjembatani kesenjangan, menghadirkan kualitas akustik kelas atas dengan harga yang lebih bersahabat,” ujarnya di Mudis Studio Jakarta, baru-baru ini.

Mudis mengandalkan teknologi Multi-Layer Sampling yang mampu merekam tiap nada dengan berbagai tingkat dinamika, sehingga menghasilkan suara piano digital yang kaya detail dan menyerupai Grand Piano akustik sejati.

“Teknologi ini memberikan kejernihan suara luar biasa. Banyak komposer dan musisi profesional memilih Mudis untuk rekaman studio maupun penampilan live,” tambah Kim Sung Dae.

Tak hanya unggul dari sisi audio, Mudis juga mengutamakan sensasi autentik bermain piano melalui 88 tuts Progressive Hammer Action Keyboard.

Teknologi ini meniru bobot dan respons tuts piano akustik—dari nada bass yang berat hingga treble yang ringan—memberikan pengalaman bermain yang alami bagi pemula maupun pianis profesional.