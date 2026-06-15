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JPNN.com - Politik - Parpol

Pidato di Blitar, Megawati Bicara Harga Cabai dan Persahabatan dengan Prabowo

Senin, 15 Juni 2026 – 16:46 WIB
Pidato di Blitar, Megawati Bicara Harga Cabai dan Persahabatan dengan Prabowo - JPNN.COM
Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, BLITAR - Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku menerima informasi harga cabai di sebuah daerah Indonesia yang mencapai Rp 180 ribu per kilogram.

Hal demikian dikatakan Megawati setelah meresmikan renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6).

"Daerah Timur, saya dapat laporan cabai itu harganya Rp 180.000," kata dia dalam pidato setelah prosesi peresmian, Senin.

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Adapun, acara peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno dihadiri ribuan kader dan simpatisan PDIP.

Megawati mengingatkan masyarakat dan kader partai harus memahami tata cara serta etika dalam sistem hukum tata negara dalam penyampaian keluhan terkait kebijakan ekonomi.

Menurutnya, PDIP sebagai partai yang tak berada di lingkaran pemerintah, bakal menyuarakan aspirasi seperti kenaikan harga cabai melalui DPR. 

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"Ya, saya akan menyampaikan, tetapi menyampaikannya ke siapa, yaitu ke DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Begitu, lo. Itu apa namanya? Itu tata cara, itu apa namanya? Etika dan moral,” kata Megawati.

Selain kenaikan harga cabai, dia dalam pidatonya menyoroti dinamika demokrasi belakangan ini, termasuk demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6).

Presiden kelima RI Megawati menyoroti harga cabai Rp180 ribu dan ingatkan pentingnya etika tata negara saat sampaikan keluhan ekonomi.

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TAGS   harga cabai  Megawati Soekarnoputri  Prabowo Subianto  PDI Perjuangan 
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