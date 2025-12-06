Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Pidato di Hadapan Prabowo, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen

Sabtu, 06 Desember 2025 – 06:11 WIB
Pidato di Hadapan Prabowo, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen - JPNN.COM
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyarankan pembentukan koalisi permanen di pemerintahan era Prabowo Subianto demi menjaga stabilitas politik.

Bahlil berkata demikian saat berpidato di Puncak HUT ke-61 Golkar, Jakarta Pusat, Jumat (5/12) yang juga dihadiri Presiden Prabowo. 

"Lewat mimbar terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen," kata Bahlil, Jumat.

Baca Juga:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengaku tidak suka gaya koalisi yang hanya merapat saat senang.

"Jangan koalisi on off, on off, jangan koalisi in out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang," ujarnya.

Bahlil mengatakan koalisi partai pendukung pemerintah harus kuat dalam prinsip, sehingga perlu dibentuk koalisi permanen.

Baca Juga:

"Kalau mau menderita bareng-bareng, kalau mau senang, senang bareng-bareng. Ini butuh jentelmen yang kuat. Jangan orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain," kata dia.

Dia mengatakan stabilitas politik antarpartai pendukung pemerintah menjadi penting demi mengawal program pemerintah yang sudah positif.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak suka gaya koalisi yang hanya merapat saat senang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bahlil Lahadalia  Golkar  Koalisi Permanen  Bahlil  Prabowo 
BERITA BAHLIL LAHADALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp