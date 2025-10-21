Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pidato di Muktamar IX, Ketum Pengajian Al-Hidayah Bicara Kesetaraan Gender

Selasa, 21 Oktober 2025 – 20:36 WIB
Pidato di Muktamar IX, Ketum Pengajian Al-Hidayah Bicara Kesetaraan Gender - JPNN.COM
Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Sjaifudian saat Muktamar IX pihaknya di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/10) kemarin. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka Muktamar IX Pengajian Al-Hidayah yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/10) kemarin.

Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Sjaifudian tampak mendampingi Bahlil ketika membuka Muktamar IX.

Sekjen dan Bendum DPP Partai Golkar Sarmuji serta Sari Yuliati, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave A. Fikarno juga hadir dalam Muktamar IX Pengajian Al-Hidayah.

Begitu pula Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir dan Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily hadir ke acara.

Hetifah dalam sambutannya di acara menyebutkan organisasi Pengajian Al-Hidayah bukan sebagai majelis taklim semata.

Sejak berdiri pada 5 Oktober 1979, kata dia, Pengajian Al-Hidayah telah berkiprah dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia.

"Pengajian Al-Hidayah hadir bukan hanya sebagai majelis taklim, tetapi juga sebagai gerakan perempuan yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, kesetaraan gender, dan kesejahteraan keluarga Indonesia,” kata Hetifah dalam keterangan persnya, Selasa (21/10).

Hetifah dalam sambutan juga menyoroti perjalanan organisasi selama periode kepemimpinannya dari 2020–2025 yang diwarnai tantangan pandemi COVID-19. 

Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Sjaifudian menyebut organisasinya konsisten memperjuangkan nilai keislaman.

