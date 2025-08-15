Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pidato di Sidang Tahunan, Puan Menyanyikan Lagu Imagine

Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:39 WIB
Pidato di Sidang Tahunan, Puan Menyanyikan Lagu Imagine
Ketua DPR RI Puan Maharani saat Sidang Tahunan DPR RI, Jakarta pada Jumat (15/8). Foto: YouTube/DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani bernyanyi lagu Imagine karya John Lennon ketika berpidato saat acara Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Sebelum bernyanyi, Puan mengatakan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

"Mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota DPR," kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu dalam Sidang Tahunan DPR, MPR, dan DPD RI, Jumat.

Namun, kata cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu, keterwakilan perempuan di legislatif yang tinggi belum ideal, yakni sebesar 30 persen.

"Minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia," ujar Puan.

Dia mengatakan suara perempuan diperlukan dalam pembangunan agar terjadi keseimbangan dan keseteraan di Indonesia.

"Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia," ujar Puan.

Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu kemudian menyanyikan potongan lirik di lagu Imagine yang menggambarkan tentang keseteraan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyayikan lagu Imagine karya John Lennon ketika berpidato saat acara Sidang Tahunan, Jumat (15/8).

