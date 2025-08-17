Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pidato Kenegaraan Prabowo Menjadi Bukti Wujudkan Janji & Program

Minggu, 17 Agustus 2025 – 14:13 WIB
Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD pada 15 Agustus 2025 dinilai menjadi bukti komitmen Kepala Negara untuk mewujudkan janji dan program yang pernah disampaikan kepada rakyat.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar menilai pidato tersebut realistis, berani, dan berorientasi pada rakyat.

Menurut dia, pidato tidak hanya menyampaikan capaian pemerintah, melainkan juga memberi justifikasi kuat mengapa masyarakat patut optimistis menatap masa depan.

“Pidato ini dapat dibaca sebagai deklarasi nyata bahwa Presiden berkomitmen pada janji dan programnya. Dia menekankan pentingnya kejujuran, keberanian, dan fokus pada kesejahteraan rakyat,” kata Harris di Jakarta, Minggu (17/8).

?Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu menilai ada tiga pilar utama dalam pidato Presiden.

Pertama, kejujuran dalam mengakui masalah. Presiden Prabowo secara terbuka menyinggung persoalan besar bangsa, mulai dari praktik korupsi yang merajalela hingga kebocoran kekayaan negara atau net outflow of national wealth yang dapat mengancam stabilitas negara.

“Pengakuan ini justru membangkitkan harapan. Seorang pemimpin yang berani mengakui kekurangan menandakan tekad untuk memperbaikinya bersama-sama,” ujar Wakil Rektor Universitas Jayabaya itu.

Pilar kedua adalah keberanian dalam mengambil tindakan nyata. Dalam 299 hari pertama pemerintahannya, Presiden melaporkan berhasil mengidentifikasi serta menyelamatkan Rp300 triliun anggaran yang rawan diselewengkan, lalu dialihkan untuk program produktif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo menjadi bukti untuk mewujudkan janji serta program.

