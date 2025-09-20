Close Banner Apps JPNN.com
Pidato Lengkap Sultan Saat Peresmian Tugu Keadilan Ekologis dan Deklarasi Hari Keadilan Ekologis di Sumba

Sabtu, 20 September 2025 – 12:47 WIB
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan sejumlah anggota DPD RI dan Direktur Walli Zenzi Suhadi berfoto dengan latar belakang masyarakat adat Sumba Timur berpakaian tradisional saat Karnaval dalam rangka peresmian Tugu Keadilan Ekologis dan Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia di Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/9/2025). Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, WAINGAPU - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin meresmikan Tugu Keadilan Ekologis sekaligus menghadiri Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia di Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/9/2025).

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyapa salah seorang penunggang kuda saat Karnaval dalam rangka peresmian Tugu Keadilan Ekologis dan Deklrasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia di Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/9/2025). Foto: Humas DPD RI

Acara ini digagas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Sejumlah tokoh tampak hadir dan ikut menandatangani peresmian tugu tersebut.

Mereka adalah tiga anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako serta anggota DPD RI dari Provinsi Bangka Belitung Ustaz Zuhri M Zyasali.

Hadir pula Bupati Sumba Barat Daya Ibu Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani dan perwakilan pejabat dari Sumba Tengah dan Sumba Barat.

Selain itu, hadir Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi dan ratusan aktivis Walhi dari seluruh Indonesia serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Sambutan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin pada Agenda Peresmian Tugu Keadilan dan Pembacaan Naskah Deklararasi Keadilan Ekologis Sedunia di Sumba, NTT.

