JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pidato Prabowo Bikin Seluruh Guru Terharu, Heti: Bapak Jaga Negerinya, Kami Kawal Generasinya

Jumat, 28 November 2025 – 21:54 WIB
Pidato Presiden Prabowo bikin aeluruh guru terharu, Ketua P2G Heti Kustrianingsih berpesan agar Bapak jaga negerinya, kami kawal generasinya.. Foto dok. PPG for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan guru honorer, PPPK, dan PNS mendadak haru mendengar pidato Presiden Prabowo Subianto di puncak peringatan HGN 2025.

Prabowo dengan berapi-api menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan sektor pendidikan di tataran teratas dalam APBN.

"Kalau negara lain menempatkan sektor pertahanan sebagai prioritas anggaran di APBN, Indonesia memilih pendidikan. Saya yakin pendidikan yang akan membawa Indonesia maju," kata Presiden Prabowo di depan ribuan guru yang menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Istora Senayan, Jumat (28/11).

Dia juga menegaskan komitmennya memberantas korupsi. Uang rakyat yang dikorupsi harus dikembalikan kepada rakyat juga.

Ketua Perkumpulan Pendidikan dan Guru (P2G) kabupaten Serang Heti Kustrianingsih mengaku terharu mendengarkan pidato Presiden Prabowo. Tahun depan presiden menjanjikan akan meningkatkan anggaran pendidikan yang nantinya berimbas pada guru juga.

"Sangat terharu dan saya setuju dengan komitmen Presiden Prabowo memberantas korupsi," kata Heti kepada JPNN, Jumat (28/11).

Dia berharap, program presiden untuk menyejahterakan rakyat jangan sampai malah banyak yang dikorupsi sehingga tidak sampai ke sasaran.

Itu sebabnya, guru honorer dan PPPK memberikan kado berupa lukisan Presiden Prabowo.

