Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Berpotensi Meningkatkan Ekonomi Domestik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aviliani, menilai Indonesia kini berada pada posisi strategis sebagai negara berkembang dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi.

Hal itu tercermin lewat diplomasi internasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Menurut dia, pidato itu berpotensi menarik investasi sekaligus mengerek pertumbuhan ekonomi domestik.

"Posisi Presiden Prabowo kini semakin diperhitungkan di kancah internasional seusai berpidato di Markas PBB pada 23 September kemarin," kata Aviliani saat menjadi pembicara di Katadata Policy Dialogue bertajuk Presiden Prabowo di Panggung PBB: Apa Pentingnya?' yang digelar di Kantor Katadata, Blok M, Jakarta Selatan pada Rabu (24/9).

Dia juga menilai pidato Prabowo ikut menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk menarik investasi dan kerja sama global.

“Pak Prabowo sekarang di mata dunia sangat diperhitungkan. Jadi, sebenarnya ini momentum baik. Kalau orang sudah dipercaya, mau minta apa saja pasti bisa,” ujar dia.

Aviliani menjelaskan momentum ini idealnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia.

Namun, ia menekankan keberhasilan Prabowo di kancah internasional harus diimbangi dengan kesiapan domestik, terutama dari aspek birokrasi maupun perizinan berusaha.