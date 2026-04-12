Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Pidato Saat Acara Halalbihalal PDIP Jatim, Said Abdullah Singgung Ancaman Era Post-Truth

Minggu, 12 April 2026 – 19:06 WIB
Pidato Saat Acara Halalbihalal PDIP Jatim, Said Abdullah Singgung Ancaman Era Post-Truth - JPNN.COM
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah berpidato dalam acara Halalbihalal di Surabaya, Minggu (12/4). Source for JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menyebut saat ini dunia memasuki era post-truth atau pascakebenaran di kehidupan sosial dan politik.

Said berkata demikian saat berpidato dalam acara Halalbihalal DPD PDIP Jatim di Surabaya, Minggu (12/4) ini. 

"Kita memasuki era post truth. Keadaan kita mengalami kesusahaan untuk membedakan benar dan salah, kejujuran dan kebohongan, serta otentisitas dan kepalsuan,” ujar Said, Minggu.

Baca Juga:

Menurut Ketua Banggar DPR RI itu, fenomena kepalsuan makin meluas seiring perkembangan media sosial yang memungkinkan seseorang menampilkan identitas yang tidak autentik.

Said menuturkan kondisi saat ini membuat masyarakat bisa terjerumus ke informasi sesat dan manipulatif. 

Pria kelahiran Sumenep, Jatim itu menyebut praktik kepalsuan memang sudah terjadi sejak zaman dahulu. 

Baca Juga:

Said mencontohkan kemunculan Musailamah al-Kadzdzab yang memalsukan ayat-ayat Al-Qur’an pada masa Nabi Muhammad SAW.

"Pada zaman saat Rasulullah masih hidup saja, ayat Al-Qur’an dipalsukan oleh Musailamah al-Kadzdzab,” ucapnya.

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebut tradisi halalbihalal bisa menyelamatkan masyarakat dari arus kepalsuan era post-truth.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Said Abdullah  PDIP Jatim  halalbihalal  media sosial 
BERITA SAID ABDULLAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp