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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pidato Terbaru Prabowo Menyinggung Kampanye Besar agar Indonesia Goyah

Jumat, 24 Juli 2026 – 04:48 WIB
Pidato Terbaru Prabowo Menyinggung Kampanye Besar agar Indonesia Goyah - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Harlah ke-28 PKB, Jakarta, Kamis (23/7). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Untuk kesekian kalinya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak anti-kritik dan memandang kritik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun, Presiden Prabowo mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak berubah menjadi fitnah maupun caci maki yang justru merusak semangat membangun bangsa.

"Kita negara demokrasi. Kita tidak anti-kritik. Kritik itu menyelamatkan, tetapi ada beda kritik dan caci maki. Kritik dengan fitnah itu beda," kata Prabowo saat memberikan pidato dalam Harlah Ke-28 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).

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Dikatakan, pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif merupakan hal yang diperlukan dalam sistem demokrasi.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan goyah menghadapi berbagai kritik maupun serangan selama tetap bekerja di jalur yang benar dan mengutamakan kepentingan rakyat.

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“Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau kita (pemerintah) benar, kalau kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kuat,” ucapnya.

Prabowo juga menyinggung adanya berbagai narasi yang menurutnya berupaya melemahkan kepercayaan publik terhadap kondisi Indonesia.

Presiden Prabowo pidato, bicara soal kritik dan menyinggung bahwa ada kampanye besar yang menghendaki Indonesia goyah.

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TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  Prabowo Subianto  PKB 
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