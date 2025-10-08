Close Banner Apps JPNN.com
Piddle Buktikan Keagresifan Lewat Mini Album Terbaru

Rabu, 08 Oktober 2025 – 23:23 WIB
Piddle Buktikan Keagresifan Lewat Mini Album Terbaru - JPNN.COM
Piddle, grup musik asal Tangerang. Foto: Dok. Piddle

jpnn.com, TANGERANG - Grup musik asal Tangerang, Piddle terus menunjukkan karya-karya yang agresif di kancah musik Indonesia.

Muncul pada 2024, Piddle dibentuk sebagai side project dari masing-masing personel yang sudah aktif dalam band yaitu Yanuar Rizal (Zeal), Aditya Umbara (Hong!), Ridwan Mafhumy (Kuro!, Rejected Kids) dan Helmy (Rejected Kids, Gvsar, Fastcrash).

"Piddle menjadi outlet atas dasar ketertarikan yang sama dari setiap personel untuk memainkan musik tempo cepat dengan irisan agresi yang menurut kami saat ini di Tangerang cukup langka band yang memainkan musik sejenis. Jadi ya kami coba isi kekosongannya,” ungkap Piddle, Rabu (8/10).

Dengan perpaduan permainan yang energik, lirik kehidupan sosial, dan melodi yang catchy, Piddle mendobrak batasan, memadukan dengan beragam pengaruh.

Hasilnya yakni sebuah mini album bertajuk Step Up!!!. Berisi lima lagu yakni Stakes!, Intend, Truth, Bulir, dan Strain, EP itu merupakan bukti filosofi yang lugas dari Piddle.

Piddle menginginkan sentuhan segar dan powerful dari musik dengan tingkat invasi yang bergas.

Kelima komposisi EP yang melibatkan mixing mastering oleh Gilang Fresandy (Dirty Ass) itu banyak bercerita tentang masalah kehidupan sosial yang umumnya dialami setiap individu sehari-hari.

"Dari perdebatan akibat perbedaan pendapat, kemarahan akibat perasaan diremehkan, pencarian jalan keluar dari situasi negatif hingga ketidakberdayaan akibat kebuntuan emosional,” jelas Piddle mengenai tema album Step Up!!!.

