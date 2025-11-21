Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Pierce Brosnan Buka Peluang Tampil Lagi sebagai Agen 007

Jumat, 21 November 2025 – 04:09 WIB
Pierce Brosnan Buka Peluang Tampil Lagi sebagai Agen 007 - JPNN.COM
Aktor "James Bond" Pierce Brosnan. Foto: Instagram/piercebrosnanofficial

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Irlandia, Pierce Brosnan, yang memerankan James Bond pada 1995 hingga 2002, mengisyaratkan bahwa dia masih terbuka untuk kembali tampil dalam film waralaba tersebut di masa mendatang.

Hal terseut dia sampaikan dalam wawancara bersama majalah GQ, seperti dikutip NME.

Brosnan mengakui bahwa peran Bond kini sudah menjadi “pekerjaan orang lain”, merujuk pada aktor-aktor generasi berikutnya yang mengambil alih karakter ikonik tersebut.

Baca Juga:

Ketika ditanya apakah ia tertarik bermain sebagai versi pensiunan agen 007, dia menjawab santai, “Terkadang Anda yang menghibur dan terkadang Anda hanya melanjutkan.”

Pierce Brosnan diketahui memerankan Bond sebelum Daniel Craig mengambil alih mulai “Casino Royale” (2006) hingga “No Time To Die” (2021).

Film Bond berikutnya akan menjadi yang pertama di bawah arahan kreatif pemilik waralaba baru, Amazon, dan menurut laporan, digarap sutradara "Dune", Denis Villeneuve.

Baca Juga:

Naskah film terbaru tersebut akan ditulis oleh kreator "Peaky Blinders", Stephen Knight. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait aktor yang akan memerankan Bond selanjutnya.

Sejumlah laporan menyebut produser sedang mencari “wajah baru”, aktor Inggris berusia akhir 20-an atau awal 30-an. Sebagai pembanding, tiga aktor Bond sebelumnya memulai peran itu pada usia 38 hingga 42 tahun.

Pierce Brosnan buka peluang kembali ke dunia James Bond meski peran itu kini dipegang aktor lain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pierce Brosnan  James Bond  Agen 007  film legendaris 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp