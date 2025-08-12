Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pihak Dahlia Poland Buka-bukaan Soal Perceraian dengan Fandy Christian

Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:44 WIB
Dahlia Poland dan Fandy Christian. Foto Instagram/dahliachr

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Dahlia Poland menceraikan suaminya, Fandy Christian menjadi perbincangan hangat.

Hal tersebut lantaran itu bukan kali pertama Dahlia Poland mengajukan gugatan cerai terhadap Fandy.

Sebelumnya, Dahlia sempat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya pada 2023, tetapi berakhir dicabut.

Terkini, Dahlia Poland mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Badung.

Kuasa hukum Dahlia Poland, Wayan Vajra Fhany Jaya buka-bukaan soal proses perceraian yang dilalui kliennya.

Wayan menjelaskan sidang perdana cerai Dahlia Poland dan Fandy Christian sudah berlangsung pada Selasa (12/8), dengan agenda pemanggilan prinsipal kedua belah pihak.

"Hari ini betul sidang pertama, pemanggilan para pihak. Jadi, Mas Fandy sudah hadir melalui kuasanya," kata Wayan melalui jumpa pers via zoom, Selasa (12/8).

"Minggu depan 19 Agustus ada mediasi lagi antara kedua belah pihak. Jadi, Mbak Dahlia sama Mas Fandy akan bertemu untuk berbicara," imbuhnya.

