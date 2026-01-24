Pihak Kepolisian Masih Selidiki Penyebab Lula Lahfah Meninggal Dunia

Sabtu, 24 Januari 2026 – 06:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki penyebab kematian selebgram Lula Lahfah.

Adapun Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).

Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

"Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (23/1) malam.

Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, jenazah kekasih Reza Arap itu ditemukan oleh petugas keamanan pada Jumat (23/1) sekitar pukul 18.44 WIB.

Setelah ditemukan petugas keamanan, jenazah Lula Lahfah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Jenazah telah dibawa ke RS Fatmawati," jelasnya.

Pihak Polda Metro Jaya belum mengungkap secara detail kronologi ataupun penyebab kematian Lula Lahfah.