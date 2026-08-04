Pihak Ruben Onsu Beri Jawaban Tegas Soal Isu Perselingkuhan

jpnn.com, JAKARTA - Isu perselingkuhan yang menyeret nama Ruben Onsu belakangan ramai menjadi perbincangan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas memberikan pernyataan tegas mengenai isu tersebut.

Dia meminta agar persoalan tersebut tak lagi diungkit, sebab hal itu sudah masa lalu.

Terlebih ikatan pernikahan kliennya telah resmi berakhir melalui putusan perceraian.

"Perselingkuhan itu kalau pun memang misalnya ada, sekali lagi jangan dipelintir, faktanya kan tidak pernah dibuktikan. Tapi kita anggap saja kita percaya dengan apa yang disampaikan. Ini kan sudah masa lalu, ini kan sudah selesai. Dengan keluarnya putusan perceraian ini sudah selesai," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

"Tidaklah tepat lagi jika hal ini dibawa di dalam momentum hari ini yang mereka sudah enggak punya hubungan apa-apa lagi," sambungnya.

Oleh karena itu, dia menilai tak tepat jika isu tersebut justru dibahas ketika pasangan tersebut tak lagi memiliki ikatan pernikahan.

Menurutnya, alangkah baiknya untuk para pihak fokus pada kepentingan dan urusan anak-anak.