Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pihak Sarwendah Buka Suara soal Ruben Onsu Kasih Rp 200 Juta Tiap Bulan

Jumat, 21 November 2025 – 16:45 WIB
Pihak Sarwendah Buka Suara soal Ruben Onsu Kasih Rp 200 Juta Tiap Bulan - JPNN.COM
Sarwendah melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi mengenai isu nafkah bulanan sebesar Rp 200 juta yang diberikan oleh Ruben Onsu. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Sarwendah melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi mengenai isu nafkah bulanan sebesar Rp 200 juta yang diberikan oleh Ruben Onsu.

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon menegaskan bahwa ada pembicaraan-pembicaraan pada masa proses perceraian dan telah disepakati bersama.

"Jadi, pada masa proses perceraian dulu dan itu memang sudah disepakati bersama," ujar Abraham Simon di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca Juga:

Sementara itu, Kuasa hukum Sarwendah lainnya, Chris Sam Siwu menjelaskan kesepakatan itu bukan berbentuk nominal melainkan perihal kebutuhan anak-anak.

"Kesepakatannya bukan angka, ya. Kesepakatannya tentang sebuah kepentingan anak yang awalnya Wenda sudah WA (WhatsApp), dia bilang 'ini mau kita bagi dua?' Lalu RSO bilang, 'tidak usah, saya yang tanggung semua'. Sistemnya pun reimburse," tuturnya

"Jadi, bukan langsung dimintakan dalam bentuk uang, tidak. Jadi, Wenda ini bayarkan dulu semua," sambungnya.

Baca Juga:

Dia memastikan kliennya pun selalu membayar lebih dahulu semua kebutuhan anak-anak, lalu mengajukan penggantian.

Menurutnya, kliennya pun mengajukan penggantian itu tidak dengan paksaan.

Sarwendah melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi mengenai isu nafkah bulanan sebesar Rp 200 juta yang diberikan oleh Ruben Onsu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sarwendah  Ruben Onsu  perceraian  Kuasa Hukum 
BERITA SARWENDAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp