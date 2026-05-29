Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Pijar Foundation & Unhas Dorong Pendidikan Tinggi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Jumat, 29 Mei 2026 – 14:31 WIB
Pijar Foundation & Unhas Dorong Pendidikan Tinggi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas - JPNN.COM
Townhall Muda University Roadshow: Universitas Hasanuddin. Foto dokumentasi Pijar Foundation & Unhas

jpnn.com, JAKARTA - Upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan nyata.

Hambatan hadir dalam beragam bentuk, mulai dari keterbatasan akomodasi dan fasilitas yang aksesibel, belum meratanya layanan pendukung, keterbatasan sumber belajar yang adaptif, hingga kesiapan institusi dan implementasi kebijakan yang masih perlu diperkuat di tingkat kampus maupun tata kelola yang lebih luas.

Menjawab tantangan tersebut, Pijar Foundation bersama Universitas Hasanuddin, dengan dukungan The Nippon Foundation, menyelenggarakan Townhall Muda University: Inklusi Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi - Dari Pengalaman Kampus ke Dialog Kebijakan di Kota Makassar. 

Baca Juga:

Forum ini hadir sebagai platform dialog berbasis kampus yang mempertemukan mahasiswa, pemimpin muda, pembuat kebijakan, institusi pendidikan tinggi, serta mitra pembangunan dalam ruang yang terbuka, setara, dan kolaboratif.

Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Dr. Andy Lukman, M.Si., menekankan bahwa inklusi disabilitas dalam pendidikan tinggi perlu diperkuat melalui pendataan, koordinasi, dan tindak lanjut kebijakan yang lebih konkret. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, termasuk teman-teman 6.

"Kami siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Pijar Foundation dan berbagai pihak untuk memastikan budaya inklusi di perguruan tinggi dapat terus berkembang dan terlaksana dengan baik," ujar Dr. Andy Lukman dalam sambutannya dikutip Jumat (29/5).

Baca Juga:

Acara ini dirancang melalui sesi diskusi panel interaktif dan tanya jawab yang menghadirkan pembicara lintas sektor, antara lain Dr. Andy Lukman, M.Si., Kepala LLDIKTI Wilayah IX; Abdullah Sanusi, S.E., M.B.A., Ph.D., Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Dr. Ishak Salim, S.IP., M.A., Kepala Unit Layanan Disabilitas Universitas Hasanuddin; perwakilan komunitas atau pemimpin muda; Ellya Rizki Handayani, Program Strategist Pijar Foundation sebagai Moderato.

Diskusi ini membahas berbagai isu utama, mulai dari akses dan partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas, kesiapan lingkungan kampus dan sistem pembelajaran, tata kelola kelembagaan, hingga keselarasan antara kebijakan kampus, pemerintah daerah, dan pengalaman mahasiswa.

Pijar Foundation dan Unhas mendorong terwujudnya pendidikan tinggi inklusif bagi penyandang disabilitas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pendidikan tinggi inklusif  penyandang disabilitas 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp