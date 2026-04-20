PIK Bikin April Makin Ramai, Ada Musik, Yoga, Festival, sampai Aktivitas Seru Buat Keluarga

Senin, 20 April 2026 – 10:54 WIB
PIK Bikin April Makin Ramai, Ada Musik, Yoga, Festival, sampai Aktivitas Seru Buat Keluarga - JPNN.COM
PIK Tourism Board hadirkan “April Adventure” dengan beragam aktivitas rekreasi sepanjang April 2026. Foto: PIK

jpnn.com, JAKARTA - Kalau biasanya orang datang ke Pantai Indah Kapuk untuk kulineran atau sekadar nongkrong, bulan ini alasannya bisa jauh lebih banyak.

PIK lewat PIK Tourism Board menghadirkan program April Adventure, sebuah kampanye tematik yang mengajak pengunjung menikmati kawasan dengan cara yang lebih aktif, santai, dan penuh pengalaman.

Sepanjang April 2026, PIK disulap menjadi ruang rekreasi yang hidup. Bukan cuma satu acara, tetapi deretan agenda yang tersebar di banyak lokasi. Mulai dari Pantjoran PIK, Batavia PIK, Sunset Pier, Tokyo Hub, Aloha, Central Market, sampai kawasan keluarga seperti Land’s End, Orange Groves, dan Kota Belanda.

Konsepnya sederhana, tetapi menarik. Pengunjung tidak hanya diajak datang dan melihat-lihat, melainkan ikut masuk ke dalam suasana. Ada pilihan untuk yang suka alam, musik, senang olahraga, ingin quality time bersama keluarga, sampai mereka yang cuma mencari suasana baru.

Buat yang senang aktivitas luar ruang, kawasan Green Belt jadi salah satu tempat yang cocok untuk jogging, bersepeda, atau bergabung dengan kegiatan komunitas. Kalau ingin pengalaman yang lebih dekat dengan alam, Mangrove Ecotourism Park di Alam Angke Kapuk menawarkan jalur eksplorasi mangrove yang unik dan edukatif.

Sementara itu, kawasan pesisir PIK 2 menghadirkan sensasi berbeda lewat aktivitas air seperti paddle board dan event tematik bernuansa laut.

Begitu masuk sore hingga malam, pilihan acaranya makin beragam. Di Pantjoran PIK, pengunjung bisa menikmati live music Indo Top 40 setiap Selasa, Kamis, dan Jumat malam.

Ada juga DJ Manyao yang hadir reguler setiap Sabtu serta dalam penampilan spesial pada 16 dan 23 April 2026. Minggu malam pun tetap hidup dengan Karaoke Mandarin di Shio Garden, Pantjoran PIK Extension.

PIK Tourism Board hadirkan “April Adventure” dengan beragam aktivitas rekreasi sepanjang April 2026.

