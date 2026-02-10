Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Properti

PIK Dibidik Jadi Hub Wisata Darat–Laut Menuju Kepulauan Seribu

Selasa, 10 Februari 2026 – 12:53 WIB
PIK dibidik sebagai hub wisata darat–laut Jakarta untuk mendukung perjalanan terpadu menuju Kepulauan Seribu. Foto: PIK

jpnn.com, JAKARTA - PIK Tourism Board mulai memantapkan peran Pantai Indah Kapuk sebagai penghubung wisata darat dan laut di Jakarta.

Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan Familiarization Trip–Guided Tour bersama agen perjalanan mitra Kepulauan Seribu pada akhir Januari 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan PIK sebagai destinasi wisata terintegrasi dengan konsep tematik yang saling melengkapi.

Dalam satu kawasan, wisatawan dapat menikmati hiburan, kuliner, belanja, hingga fasilitas pendukung perjalanan wisata bahari. Rute tur dirancang untuk memperlihatkan lanskap kawasan secara menyeluruh.

Peserta diajak menyusuri Batavia dan Pantjoran yang kental dengan nuansa budaya, kawasan hiburan modern di Entertainment District, hingga area waterfront seperti Sunset Piers dan Land’s End. Tur ditutup dengan kunjungan ke dermaga CBD Beachwalk Piers.

Morgan dari Wuki Travel menilai pengembangan dermaga menjadi faktor penting dalam ekosistem wisata Jakarta. Dia mengaku terkejut dengan kualitas fasilitas yang tersedia.

“Saya kaget dengan dermaga baru ini. Jakarta sekarang punya dermaga yang enggak kalah dengan Bali atau Lombok, baik dari desain maupun posisinya,” ujarnya.

Menurut Morgan, kehadiran infrastruktur tersebut membuka peluang pengembangan paket wisata terpadu.

PIK dibidik sebagai hub wisata darat–laut Jakarta untuk mendukung perjalanan terpadu menuju Kepulauan Seribu.

TAGS   PIK  wisata darat  Kepulauan Seribu  PIK Tourism Board  Wisata Bahari 
