PIK Diproyeksikan Jadi Magnet Baru Properti & Wisata, Semoga ASG Expo Bermanfaat bagi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - ASG Expo 2026 yang berlangsung sejak 17 April lalu di PIK Avenue, Jakarta Utara, berakhir pada Minggu ini (26/4). Closing ceremony atau upacara penutupan atau event dalam rangka perayaan 55 tahun kiprah Agung Sedayu Group (ASG) itu menjadi penutup rangkaian pameran properti dan gaya hidup.

Penutupan ASG Expo 2026 juga menjadi momentum bagi ASG untuk mempertegas posisi Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai kawasan terpadu. Tidak hanya dirancang sebagai kawasan hunian, PIK kini terus dikembangkan menjadi pusat gaya hidup, bisnis, investasi, dan destinasi wisata baru.

CEO ASG Steven Kusumo dalam sambutannya dalam closing ceremony itu menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan ASG Expo 2026. Dia menilai ekshibisi itu menjadi ruang penting untuk mempertemukan pengembang, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam closing ceremony ASG Expo 2026. Terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik,” ujar Steven.

Eksekutif muda yang masuk Fortune Indonesia 40 Under 40 Tahun 2026 itu menuturkan kebutuhan masyarakat akan hunian terus berubah.

Steven menyebut rumah saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup keluarga modern.

“Rumah sekarang bukan hanya tempat untuk tinggal, tetapi sudah menjadi bagian dari lifestyle sebuah keluarga,” tuturnya.

Steven juga menyoroti perkembangan sektor pariwisata di kawasan PIK. Melalui PIK Tourism Board, ASG terus memperkuat kawasan mandiri terintegrasi tersebut sebagai destinasi wisata yang menyasar wisatawan domestik dan mancanegara.