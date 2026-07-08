PIK Memukau Finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026, Batavia Jadi Spot Favorit

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pelajar berprestasi dari berbagai daerah.

Pada penyelenggaraan tahun ini, ajang ini juga menyuguhkan pengalaman berbeda dengan membawa para finalisnya menikmati sejumlah destinasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Batavia PIK menjadi salah satu lokasi yang paling mencuri perhatian.

Para finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026 saat menikmati salah satu destinasi di PIK. Foto: Dokumentasi PIK

Kawasan dengan konsep heritage entertainment itu memberi pengalaman baru bagi para finalis karena memadukan unsur budaya, kuliner, ruang publik, dan suasana tepi laut.

Para finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026 juga merasakan atmosfer PIK yang kini berkembang sebagai destinasi anak muda dan keluarga.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, mereka tidak hanya mengikuti agenda kompetisi, tetapi juga menjelajahi daya tarik wisata dan budaya yang ada di kawasan PIK.

Salah satu finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026, Daiva Widyara Alexandra mengaku terkesan dengan suasana PIK.