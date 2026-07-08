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JPNN.com - Entertainment - Event

PIK Memukau Finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026, Batavia Jadi Spot Favorit

Rabu, 08 Juli 2026 – 13:55 WIB
PIK Memukau Finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026, Batavia Jadi Spot Favorit - JPNN.COM
Para finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026 merasakan atmosfer PIK yang kini berkembang sebagai destinasi anak muda dan keluarga. Foto: Dokumentasi PIK

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pelajar berprestasi dari berbagai daerah.

Pada penyelenggaraan tahun ini, ajang ini juga menyuguhkan pengalaman berbeda dengan membawa para finalisnya menikmati sejumlah destinasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Batavia PIK menjadi salah satu lokasi yang paling mencuri perhatian.

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PIK Memukau Finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026, Batavia Jadi Spot Favorit

Para finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026 saat menikmati salah satu destinasi di PIK. Foto: Dokumentasi PIK

Kawasan dengan konsep heritage entertainment itu memberi pengalaman baru bagi para finalis karena memadukan unsur budaya, kuliner, ruang publik, dan suasana tepi laut.

Para finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026 juga merasakan atmosfer PIK yang kini berkembang sebagai destinasi anak muda dan keluarga.

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Melalui rangkaian kegiatan tersebut, mereka tidak hanya mengikuti agenda kompetisi, tetapi juga menjelajahi daya tarik wisata dan budaya yang ada di kawasan PIK.

Salah satu finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026, Daiva Widyara Alexandra mengaku terkesan dengan suasana PIK.

Para finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026 merasakan atmosfer PIK yang kini berkembang sebagai destinasi anak muda dan keluarga

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TAGS   Putera Puteri Pelajar Indonesia  PIK  Pantai Indah Kapuk  Batavia PIK  Pelajar  Jakarta 

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