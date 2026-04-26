PIK Punya Dermaga CBD Beachwalk, Akses Liburan ke Kepulauan Seribu Kian Mudah

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) terus memperkuat posisinya sebagai destinasi waterfront unggulan di Jakarta. Terkini, kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu memiliki Dermaga CBD Beachwalk sebagai titik akses menuju Kepulauan Seribu.

Dermaga tersebut disiapkan sebagai gerbang wisata baru dari PIK menuju Kepulauan Seribu. Dengan begitu, nantinya wisatawan memiliki opsi akses yang lebih dekat untuk menikmati wisata bahari di utara Jakarta.

Rencana tersebut dibahas dalam Talkshow & Mini Gathering bertajuk “Discovering PIK as a New Gateway to Kepulauan Seribu” yang digelar di PIK Avenue Mall, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Dalam forum yang menjadi bagian ASG Expo 2026 tersebut, pengembangan kawasan PIK dipaparkan sebagai bagian dari strategi membangun hub wisata bahari yang lebih terintegrasi.

Tidak hanya menjadi kawasan kuliner dan rekreasi, PIK juga diarahkan sebagai titik awal perjalanan menuju pulau-pulau wisata.

Kehadiran Dermaga CBD Beachwalk menjadi penting karena bisa membuat perjalanan dari kota ke pulau terasa lebih praktis. Wisatawan pun bisa memulai eksplorasi Kepulauan Seribu dari kawasan PIK tanpa harus mencari akses yang terlalu jauh.

Konsep tersebut juga memperkuat karakter PIK sebagai kawasan waterfront. Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati suasana tepi laut, tetapi juga bisa menjadikan kawasan ini sebagai pintu masuk menuju pengalaman wisata bahari yang lebih luas.

Bagi wisatawan urban, akses yang lebih dekat tentu menjadi daya tarik tersendiri. Liburan ke pulau bisa terasa lebih sederhana, terutama bagi mereka yang ingin mencari destinasi singkat tanpa keluar jauh dari Jakarta.