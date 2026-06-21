PIK Siapkan Agenda Hiburan hingga Festival Kuliner, Libur Sekolah Tidak Harus ke Luar Kota

jpnn.com, JAKARTA - Libur sekolah kerap identik dengan perjalanan ke luar kota. Namun, keluarga di Jakarta dan sekitarnya kini memiliki alternatif untuk mengisi waktu bersama tanpa harus menempuh perjalanan panjang.

PIK Tourism Board menggelar PIKcation: School Holiday 2026 pada 19 Juni hingga 12 Juli 2026. Rangkaian kegiatan itu tersebar di sejumlah destinasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2.

Program tersebut mengusung tema 'Your School Holiday Starts Here' dengan konsep liburan dalam satu kawasan. Pilihan acaranya cukup beragam, mulai dari hiburan anak, pertunjukan seni, festival kuliner, olahraga, kegiatan komunitas, hingga pasar akhir pekan.

Salah satu agenda yang bisa dipilih keluarga ialah Supergirl Adventure Station di PIK Avenue. Wahana itu berlangsung hingga 12 Juli 2026 sehingga masih bisa menjadi pilihan untuk mengisi hari-hari terakhir libur sekolah.

Bagi anak-anak yang menyukai permainan kompetitif, ada Orange Groves menghadirkan Ultimate Claw Machine Competition hingga 28 Juni 2026. Adapun komunitas Beyblade akan menggelar kegiatan di Central Market pada 19 Juni 2026.

Kegiatan seni juga masuk dalam kalender PIKcation. Painting Class by Canvasso berlangsung di By The Sea pada 27 Juni 2026. Pengunjung dapat menjadikan kelas melukis itu sebagai agenda santai bersama anak.

Pada tanggal yang sama, Kota Belanda menjadi lokasi Uncycle Juggler. Pertunjukan tersebut menawarkan hiburan visual yang dapat dinikmati di tengah suasana kawasan dengan konsep bangunan klasik.

PIKcation juga menghadirkan sejumlah pertunjukan yang dapat menarik perhatian keluarga. Aloha menggelar Toy Story Look a Like Fashion Show pada 21 Juni 2026.