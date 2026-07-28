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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PIK2 Cup 2026 Bergulir di Lapangan Satrad 401, Semoga Muncul Talenta Baru Tangerang

Selasa, 28 Juli 2026 – 13:13 WIB
PIK2 Cup 2026 Bergulir di Lapangan Satrad 401, Semoga Muncul Talenta Baru Tangerang - JPNN.COM
Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menggelar turnamen sepak bola bertitel PIK2 Cup 2026 di Lapangan Sepak Bola Satuan Radar (Satrad) 401 di Tanjung Kait, Tangerang, Sabtu (25/7/2026). Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Untuk kali pertama, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menggelar turnamen sepak bola.

Laga perdana turnamen bertitel PIK2 Cup 2026 itu digelar di Lapangan Sepak Bola Satuan Radar (Satrad) 401 Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Sabtu (25/7/2026).

Turnamen hasil kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dengan Satrad 401 Tanjung Kait itu diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang.

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Melalui kolaborasi tersebut, penyelenggara menghadirkan ruang kompetisi yang aman, tertib, dan sportif, sekaligus mendorong lahirnya regenerasi atlet sepak bola daerah.

Pembukaan PIK2 Cup 2026 berlangsung meriah.

Tendangan bola perdana sebagai simbol penanda awal turnamen tersebut langsung disambut sorak-sorai para pemain dan penonton yang memadati lapangan milik TNI AU itu.

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Sejak pertandingan pertama bergulir, setiap tim yang bertanding langsung menunjukkan atmosfer persaingan sehat yang dibarengi spirit sportivitas. Penyelenggara berencana menjadikan turnamen itu sebagai event tahunan.

PIK2 Cup 2026 pun diharapkan menjadi agenda yang mampu memperkuat pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Tangerang sekaligus mempererat kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah daerah, unsur TNI, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga di daerah.

Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menggelar turnamen sepak bola bertitel PIK2 Cup 2026 di Lapangan Sepak Bola Satuan Radar (Satrad) 401 di Tanjung Kait, Tangerang.

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TAGS   PIK2  PIK2 Cup 2026  YouTube  turnamen sepak bola  Tangerang 
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