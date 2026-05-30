PIK2 Disiapkan Jadi Hub Konektivitas Jakarta-Tangerang-Soetta, ASG Dorong Terminal Integrasi Multimoda

Sabtu, 30 Mei 2026 – 12:35 WIB
Urban Mobility Discussion yang digelar bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI pada Selasa (26/5) lalu. Diskusi yang mengangkat tema "Merancang Masa Depan Terminal Terpadu untuk Wilayah Metropolitan" itu menjadi forum kolaborasi untuk membahas masa depan terminal yang lebih modern, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

jpnn.com - JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan transportasi modern melalui rencana terminal integrasi terpadu multimoda di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Dukungan itu mengemuka dalam Urban Mobility Discussion yang digelar bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI pada Selasa (26/5) lalu.

Diskusi yang mengangkat tema “Merancang Masa Depan Terminal Terpadu untuk Wilayah Metropolitan” itu menjadi forum kolaborasi untuk membahas masa depan terminal yang lebih modern, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

ASG berpendapat sistem transportasi terintegrasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat perkotaan, terutama di kawasan yang mobilitasnya terus meningkat dan tumbuh sebagai pusat ekonomi serta destinasi wisata baru.

Terminal integrasi yang direncanakan akan menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu kawasan. Moda tersebut meliputi bus, MRT/LRT, angkutan feeder, taksi, layanan ride hailing, hingga transportasi ramah lingkungan.

Dengan konsep itu, masyarakat diharapkan dapat berpindah moda secara lebih mudah. Perjalanan juga diharapkan menjadi lebih praktis, efisien, aman, dan nyaman.

Direktur Estate Management ASG Dr. Ir. H. Restu Mahesa, M.M., menyampaikan bahwa gagasan terminal terintegrasi di PIK2 mendapat dukungan dari banyak pihak.

“Jadi, kita hari ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa apa yang digagas oleh PIK2 dalam membangun perubahan transportasi yang modern untuk terminal terintegrasi sangat didukung, baik itu dari kementerian, dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, pemerhati, dari komunitas, yang semua merasakan bahwa kepentingan ini adalah untuk masyarakat dan kita akan wujudkan dalam bentuk terminal terbaik di Indonesia,” tutur Restu Mahesa dalam paparannya pada diskusi itu.

PIK2  ASG  Terminal Integrasi Multimoda  sistem transportasi 
