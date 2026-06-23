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JPNN.com - Pendidikan

PIK2 Dorong Generasi Muda Pahami Pentingnya Kredibilitas Konten Digital

Selasa, 23 Juni 2026 – 13:48 WIB
PIK2 Dorong Generasi Muda Pahami Pentingnya Kredibilitas Konten Digital - JPNN.COM
Advertising & Promotion Director Agung Sedayu Group Miranda DWK. Foto: PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Ketika informasi bergerak cepat di media sosial, kredibilitas menjadi salah satu modal penting bagi pelaku industri digital, kreator, hingga pengelola destinasi.

Isu itu dibahas dalam Impact Digital Media Forum 2026 yang berlangsung di Signature Gallery PIK2 beberapa waktu lalu.

Forum bertajuk Precision, Accuracy, Credibility, and Trust tersebut menghadirkan pelaku industri digital, kreator, media, serta sekitar 250 mahasiswa dari Universitas Paramadina, LSPR Communication and Business Institute, Universitas Pembangunan Jaya, dan Trisakti School of Multimedia.

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Advertising & Promotion Director Agung Sedayu Group Miranda DWK mengatakan, media sosial berperan besar dalam membangun perhatian publik terhadap brand, produk, maupun destinasi.

Meski begitu, kata Miranda, konten yang baik perlu diperkuat dengan pengalaman nyata yang juga memuaskan.

“Konten sebagus apa pun, itu tetap harus diikuti oleh pengalaman nyata yang juga bagus,” kata Miranda.

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Menurut dia, tantangan komunikasi digital saat ini bukan sekadar membuat informasi cepat tersebar.

Pelaku industri juga perlu memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ditemui masyarakat.

PIK2 mendorong generasi muda untuk memahami pentingnya kredibilitas konten digital.

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TAGS   PIK2  konten digital  media sosial  industri digital 
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