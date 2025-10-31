PIK2 Kian Diminati Investor & Pemburu Properti, Penjualan PANI Melesat 183 Persen!

jpnn.com - JAKARTA – Ada kabar menggembirakan dari PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Dalam tiga bulan terakhir, perusahaan pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu mencatatkan lonjakan penjualan hingga 183 persen.

Sepanjang kuartal III 2025, total marketing sales PANI menembus Rp 1,98 triliun atau naik tajam dari Rp 699 miliar pada kuartal sebelumnya. Artinya, hingga akhir September, emiten hasil kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group itu sudah berhasil mencapai 73 persen dari target tahunan Rp 4,3 triliun.

Kenaikan itu ditopang terutama oleh proyek-proyek hunian populer, seperti Pasir Putih Residences, Padma, dan Bukit Nirmala, yang mendorong penjualan residensial melonjak 234 persen. Tak hanya itu, Bizpark PIK2, Rukan Lau Pa Sat, dan Rukan Marina Bay juga ikut menyumbang lonjakan penjualan komersial sebesar 196 persen, sedangkan penjualan kaveling tanah di CBD PIK2 tumbuh 113 persen.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma menyebut capaian itu bukan kebetulan. Menurut dia, lonjakan penjualan mencerminkan ketahanan sektor properti nasional dan kuatnya potensi PIK2 sebagai pusat pertumbuhan baru di utara Jakarta.

"Kami melihat dinamika pasar bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai proses menuju keseimbangan baru yang lebih sehat,”ujar Sugianto.

PANI juga terus menambah proyek baru di segmen residensial dan komersial, di antaranya, Permata Hijau Residences, Sapporo Residences, hingga SOHO The Bund dan Rukan Little Siam. Semua proyek itu dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Momentum positif itu makin kuat sejak beroperasinya dua infrastruktur besar di kawasan PIK2, yakni Nusantara International Convention Exhibition (NICE) dan Tol Kataraja pada September 2025. Keduanya diyakini bakal menambah daya tarik PIK2 sebagai kawasan investasi dan gaya hidup modern.

Dengan bank tanah mencapai 1.823 hektare dan dukungan dua raksasa bisnis, Agung Sedayu Group serta Salim Group, PANI kini mantap melangkah sebagai salah satu pengembang terbesar di Indonesia.