PIK2 & Masjid Al-Iklhas Buka Dapur Umum Siaga Bencana untuk Warga Terdampak Banjir di Tangerang

jpnn.com - JAKARTA - PIK2 melalui program corporate social responsibility (CSR) membuka Dapur Umum Siaga Bencana, bekerja sama dengan Masjid Al-Ikhlas PIK di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, dan sekitarnya pada 23 Januari 2026.

Dapur umum ini fokus menyediakan makanan siap saji bagi warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

Seperti diketahui, sejumlah wilayah Jakarta dan Kabupaten Tangerang kembali dilanda banjir yang disebabkan curah hujan tinggi dan kondisi drainase yang belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. PIK2 dengan sigap merespons situasi tersebut.

Seluruh proses produksi hingga distribusi makanan dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan dapat diterima warga secara cepat dan merata.

Kehadiran dapur umum diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang aktivitas memasaknya terganggu akibat rumah terendam banjir.

Program ini bukan inisiatif sesaat. Sebelumnya, sejak 12 Januari 2026, CSR PIK2 telah membuka dapur umum bagi masyarakat di Teluknaga, Kosambi, dan Pakuhaji.

Pola berkelanjutan ini menunjukkan upaya untuk membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang lebih kuat di wilayah rawan banjir.